УНП начала акцию против русификации государственной службы

Украинская народная партия начала акцию против русификации государственной службы «Останови антиукраинское наступление!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, акция прошла 28 сентября в Киеве, Луцке, Донецке, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве, Полтаве, Ривном, Сумах, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Чернигове, и 29 сентября - в Виннице, Одессе и Тернополе.

Акция будет продолжена также в районных центрах.

Участники акции информировали граждан о голосовании 19 сентября 2008 г. в Верховной Раде Украины, во время которого Блок Юлии Тимошенко совместно с Партией регионов и КПУ поддержал законопроект Виктора ЯНУКОВИЧА «О государственной службе». В статье 21 этого законопроекта среди квалификационных требований для работников и кандидатов на работу в государственных органах предусмотрено обязательное свободное владение русским языком.

Участники акции раздавали листовки, где отмечалось, что «БЮТ объединился с Партией регионов во время голосования за законопроект ЯНУКОВИЧА. Они вместе сделали шаг к государственному статусу русского языка». А также рисунок, изображающий публичную борьбу лидеров двух наибольших мегаблоков, с текстом: «На людях чубляться, поза очі любляться. На виборах БЮТ обіцяв непримиренну боротьбу з Партією регіонів. Зараз вони разом голосують за антиукраїнські закони».

«Проголосованные изменения ведут к вытеснению украинского языка из государственных структур. Они противоречат статье 10 Конституции Украины, то есть являются антиконституционными», - отмечает лидер УНП Юрий КОСТЕНКО. Он считает такой «формально не объявленный союз двух наибольших фракций» «тем более опасным, что он имеет конституционное большинство».

«Поэтому в связи с этим вопиющим голосованием УНП хочет привлечь внимание украинских граждан к вопросу политической ответственности блоков, которые шли под демократическими лозунгами. Я убежден: случайных голосований по вопросам, которые касаются государственности, не бывает», - заявил народный депутат, лидер УНП Ю.КОСТЕНКО.