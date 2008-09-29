Ющенко и Буш обсудят Грузию, экономику, энергетику и космос

Сегодня в Вашингтоне Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент США Джорж БУШ обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе пресс-конференции для американских СМИ В.ЮЩЕНКО рассказал, что на встрече будет обсуждаться, в частности, ситуация вокруг грузино-российского конфликта. По словам В.ЮЩЕНКО, пока тяжело формируется модель урегулирования ситуации. “Тяжело говорить об урегулировании этого конфликта в перспективе”, - сказал Президент Украины. Он считает, что об урегулировании этого конфликта будет идти речь во время переговоров на протяжении еще многих месяцев.

Также, сообщил В.ЮЩЕНКО, на встрече с американским коллегой будет обсуждаться вопрос двусторонних экономических отношений.

“Третий блок вопросов – это энергетический блок”, - сказал он. Стороны будут касаться таких важных тем как сотрудничество в ядерной энергетике. Также президенты обсудят вопрос перехода нефтепровода “Одесса – Броды” в аверсный режим. В.ЮЩЕНКО сказал, что намеревается рассказать Дж.БУШУ об инициативе создания Балто-Черноморско-Каспийского пространства.

Президент рассказал и о переговорах по вопросам сотрудничества в космической сфере, где, по его мнению, Украина и США имеют хорошие перспективы. В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, сегодня готовится к подписанию соглашение об учреждении украинско-американского проекта по запуску ракет и космических аппаратов. Президент отметил, что продолжается работа над проектом “Морской старт”.

Глава Украинского государства рассказал, что также будет обсуждать с Президентом США сотрудничество в оборонной, гуманитарной и других сферах.