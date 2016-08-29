Порошенко принял верительные грамоты у новых послов США, Румынии, Бразилии и Египта (фото)

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко поздравил Йованович с началом деятельности на посту посла США в Украине и подчеркнул, что рассчитывает на ее предыдущий опыт работы в Киеве в 2001-2005 годах.

Президент выразил благодарность американской стороне за политическую, финансовую и военно-техническую поддержку в борьбе Украины против российской агрессии. «Рассчитываем на продолжение эффективного сотрудничества», - сказал он.

В ходе беседы с послом Румынии Порошенко заявил, что ожидает визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Украину в 2017 году, в рамках которого будет проведено заседание президентской комиссии. Глава украинского государства выразил надежду, что Бухарест и в дальнейшем будет способствовать углублению взаимодействия Украины с ЕС и НАТО.

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Он также призвал румынскую сторону начать диалог о введении совместного контроля на украино-румынской границе. «Это станет инструментом для борьбы с коррупцией. Ускорение процедуры пересечения границы продемонстрирует доверие и дружбу между нашими нациями», - убежден Порошенко.

В ходе встречи с послом Бразилии глава государства заявил о важности возобновления регулярного политического диалога и деловых контактов между двумя странами на всех уровнях, а также подчеркнул необходимость ускорения организации украино-бразильской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

С послом Египта президент Украины обсудил важность активизации политического диалога и углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Стороны подтвердили заинтересованность в проведении до конца 2016 года седьмого заседания межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом.

Порошенко возобновил приглашение президенту Египта осуществить визит в Украину в удобное для него время.