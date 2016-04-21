Порошенко и Йоханнис подписали протокол об обновлении украинско-румынской президентской комиссии

12:41, 21 апреля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали протокол об обновлении украинско-румынской совместной президентской комиссии.

gogetnews.info

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Бухаресте.

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Напомним, президент Украины Порошенко сегодня, 20 апреля, начал первый официальный визит в Румынию.

Кроме переговоров с президентом Румынии, Порошенко также проведет встречу с премьер-министром Румынии Дачианом Чолош.

В рамках визита запланирована встреча президента с председателем Сената Румынии Кэлин Попеску Терчияну и председателем парламента Румынии Валерием Згония.

Глава Украинского государства также встретится с Патриархом Румынской Православной Церкви.

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