Порошенко и Йоханнис подписали протокол об обновлении украинско-румынской президентской комиссии
12:41, 21 апреля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали протокол об обновлении украинско-румынской совместной президентской комиссии.
Петр Порошенко и Клаус Йоханнис / gogetnews.info
Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Бухаресте.
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Напомним, президент Украины Порошенко сегодня, 20 апреля, начал первый официальный визит в Румынию.
Кроме переговоров с президентом Румынии, Порошенко также проведет встречу с премьер-министром Румынии Дачианом Чолош.
В рамках визита запланирована встреча президента с председателем Сената Румынии Кэлин Попеску Терчияну и председателем парламента Румынии Валерием Згония.
Глава Украинского государства также встретится с Патриархом Румынской Православной Церкви.
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