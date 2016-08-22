Новый посол США Йованович обратилась к украинцам (видео)

Видеообращение Йованович к гражданам Украины размещено Посольством США в видеохостинге YouTube.

"Добрый день, Украина! Меня зовут Мари Йованович. Мне выпала честь стать новым послом Соединенных Штатов в Украине. Мне очень приятно вернуться в Украину. Мне очень нравилось жить и работать в Украине. И сейчас я с нетерпением жду возможности путешествовать (по Украине) и познавать все ее уголки вместе с моей собакой... встретиться со старыми друзьями и найти новых, съесть целую миску настоящих украинских вареников", - заявила Йованович.

"Мы издалека наблюдали за большими достижениями Украины в течение последних двух лет, но сделать надо еще много. И я надеюсь работать вместе с вами, чтобы поддерживать суверенную, территориально целостную, демократическую и процветающую Украину", - сказала посол.

Читайте такжеПайетт попрощался с Украиной

Как сообщал УНИАН, Йованович 24 августа примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Ранее Йованович была главным заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии, а также работала в Украине - около трех лет (2001-2004) занимала должность заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине.

18 августа 2016 года предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Украине Джеффри Пайетт после трех лет работы послом покинул Украину.