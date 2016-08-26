Кабмин уволил директора Правительственного офиса по вопросам евроинтеграции

Об этом она сообщила в Facebook.

"23 августа правительством было принято решение о моем увольнении с должности заместителя министра - директора Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции – два года спустя после создания Правительственного офиса, который я имела большую честь возглавлять", - написала она.

Гнидюк поблагодарила всех, с кем работала, и заметила, что "знает, насколько сложно было начинать с нуля, но результат стоил работы".

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Как сообщал УНИАН, Правительственный офис по вопросам евроинтеграции был создан в августе 2014 года как ключевой инструмент координации процесса имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Кабинет министров назначил Наталью Гнидюк директором Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции 5 сентября 2014 года.