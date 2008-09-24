Ющенко из газет узнал, что Тимошенко едет к Путину?

В Секретариат Президента пока не поступало проектных директив на переговоры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москве в ходе планируемого визита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Никакого проекта директив, как это принято в установленном порядке, главе государстве не внесено. Конечно, мы будем требовать, чтобы проект директив Кабинетом министров был внесен», - сказал он, отметив при этом, что о планируемом визите премьер-министра стало известно из СМИ.

Как сообщалось, по данным СМИ, встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ запланирована в Москве в конце сентября.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО 22 сентября заявила, что планирует в ближайшие недели провести переговоры с российской стороной относительно заключения соглашения на поставки газа в Украину.