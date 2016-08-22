Климкин анонсирует в ближайшие дни назначение послов Украины в нескольких странах

Об этом министр сказал журналистам в рамках XII Совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

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"Назначение некоторых послов вы увидите вот буквально в ближайшие дни. Назначение некоторых еще состоится тоже в ближайшее время", - сказал Климкин.

"Я считаю, что главное в работе дипломатической службы, - это четкая система. Некоторые из временных поверенных... работают просто на отлично. Но это не означает, что руководители дипломатических учреждений не появятся в ближайшее время", - добавил министр.

Говоря о представительстве Украины в государствах постсоветского пространства, министр отметил, что в ближайшее время назначение послов состоится, минимум, в двух странах. Вместе с тем он не назвал эти страны, посоветовав дождаться указов президента.

На данное время не назначены послы Украины в ряде стран, в частности, в Беларуси, Грузии, Казахстане, Румынии и Словакии.