Климкин анонсирует в ближайшие дни назначение послов Украины в нескольких странах
Министр иностранных дел Павел Климкин анонсирует в ближайшие дни назначение послов Украины в нескольких странах.
Об этом министр сказал журналистам в рамках XII Совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.
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"Назначение некоторых послов вы увидите вот буквально в ближайшие дни. Назначение некоторых еще состоится тоже в ближайшее время", - сказал Климкин.
"Я считаю, что главное в работе дипломатической службы, - это четкая система. Некоторые из временных поверенных... работают просто на отлично. Но это не означает, что руководители дипломатических учреждений не появятся в ближайшее время", - добавил министр.
Говоря о представительстве Украины в государствах постсоветского пространства, министр отметил, что в ближайшее время назначение послов состоится, минимум, в двух странах. Вместе с тем он не назвал эти страны, посоветовав дождаться указов президента.
На данное время не назначены послы Украины в ряде стран, в частности, в Беларуси, Грузии, Казахстане, Румынии и Словакии.