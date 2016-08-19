Путин назначил экс-министра образования РФ Ливанова своим представителем по развитию связей с Украиной

17:42, 19 августа 2016
Политика
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Президент России Владимир Путин назначил экс-министра образования РФ Дмитрия Ливанова своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических, научных, технических связей с Украиной.

минобрнауки.рф

Как передает собственный крреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сегодня во временно оккупированном Крыму.

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«Принято решение назначить уже бывшего министра образования и науки Ливанова Дмитрия Викторовича спецпредставителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических, научных, технических связей с Украиной», - сказал Путин.

Он заявил, что опыт Ливанова, «не в последнюю очередь его настойчивость, характер при решении задач, которые перед ним ставятся, будут играть положительную роль в осуществлении тех функций, которые на него возлагаются».

Отметим, что сегодня президент России Владимир Путин по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева отправил в отставку министра образования Дмитрия Ливанова.

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