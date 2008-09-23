Ющенко пришел на торги Нью-йоркской фондовой биржи

В рамках рабочего визита в США в Нью-Йорке состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с главным управляющим Нью-йоркской фондовой биржи Дунканом НИДЕРАУЭРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, стороны обсудили перспективы сотрудничества Украины и США в финансовой сфере.

«Мне приятно отметить, что стратегический характер партнерства между нашими странами с каждым годом приобретает все больше практического значения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению экспертов, сказал он, следующий год должен стать ключевым для выхода украинских компаний на рынок первичного публичного размещения акций (IPO) на зарубежных торговых площадках.

Очень важным в этом контексте является развитие отношений украинских компаний с Нью-йоркской фондовой биржей, которая является крупнейшим рынком капитала в мире, сказал Президент. Глава государства выразил благодарность этому учреждению и лично Д.НИДЕРАУЭРУ за содействии в развитии такого сотрудничества. Президент также подчеркнул, что надеется на его углубление в будущем. В этом контексте стороны договорились о визитах в Украине в ближайшее время представителей Нью-йоркской фондовой биржи с целью разработки общих механизмов сотрудничества.

Среди положительных шагов двустороннего сотрудничества Президент назвал создание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям, первое заседание которого должно состояться в начале октября в Киеве.

«Реальным свидетельством результативности нашего партнерства является динамичное развитие торгово-экономических отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он напомнил, что в 2007 году объем торговли между Украиной и США обозначен рекордным показателем за всю историю двусторонних отношений в 3,3 млрд. дол., а за первое полугодие 2008 года уже достиг 2,5 млрд. дол.

Находясь в офисе Нью-йоркской фондовой биржи, Президент имел возможность ознакомиться с работой этого учреждения и наблюдать начало торгов.

Глава Украинского государства также оставил запись в книге почетных гостей биржи.