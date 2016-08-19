Украина отказала российским оппозиционерам в разрешении агитировать на "выборах" в оккупированном Крыму

Об этом изданию "Крым.Реалии" заявил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Исходя из того, что это оккупированная территория, естественно, что никакого разрешения на осуществление агитации на территории оккупированного Крыма Украина дать не может", – заявил дипломат.

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Он также добавил, что Крым является территорией Украины, и избрание на ее территории депутатов другого государства не может быть разрешено.

15 августа стало известно, что три кандидата от российской оппозиционной партии ПАРНАС - Алексей Королев, Александр Сафронов и Марина Кальца - подали в консульство Украины заявление с просьбой предоставить им транзитные визы для проведение агитации на территории Крыма.

По словам руководства партии, они сделали это, чтобы их "политические действия соответствовали не только российскому законодательству, но и нормам международного права".

Они заявили, что ПАРНАС воздержится от агитации и организации избирательной кампании на территории Крыма в случае, если украинская сторона не даст на это официального разрешения.

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Выборы в Госдуму запланированы на 18 сентября. Они будут проводиться по смешанной системе: 250 депутатов будут избираться по партийным спискам и еще 250 – в одномандатных округах.

При этом их проведение запланировано и на оккупированных Россией территориях: в Крыму под выборы Госдумы РФ создано 4 округа: один в "городе федерального значения" Севастополь и три в "Республике Крым".