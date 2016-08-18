МИД отреагировал на планы СНГ отправить наблюдателей на "выборы" в российскую Госдуму в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, украинская сторона официально выразила свою позицию исполкома СНГ по поводу намерений России расширить проведение выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым и Севастополь.

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Во внешнеполитическом ведомстве Украины отреагировали на утверждение главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму РФ.

"Такие действия Российской Федерации в очередной раз демонстрируют пренебрежение ею государственным суверенитетом Украины, нормами и принципами международного права, в частности, Уставом Организации Объединенных Наций, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года, обязательствами согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года и Соглашению о создании Содружества независимых государств от 1991 года", - подчеркнули в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что "результаты этих псевдовыборов будут ничтожными и не создадут никаких правовых последствий, а также не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, и, в свою очередь, поставят под сомнение их легитимность в целом".

"Украинская сторона выступает категорически против направления миссии наблюдателей на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополя. Любое участие в так называемом "наблюдении" за избирательным фарсом будет рассматриваться как недружественный шаг, а посещение АР Крым и Севастополя в нарушение установленного законодательством Украины "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" повлечет за собой ответственность", - заявили в МИД.

Напомним, "выборы" в Государственную думу Российской Федерации в оккупированном Крыму запланированы на 18 сентября 2016 года.