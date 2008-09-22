Балога насчитал четыре предательства Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обвиняет БЮТ в нескольких предательствах блока «Наша Украина – Народная самооборона», избирателей и принципов демократии.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, текст которого обнародован на официальном сайте Президента Украины.

По его мнению, распад демократического большинства в Верховной Раде, который начался 2 сентября в результате фактического оформления союза БЮТ, Партии регионов и коммунистов, открыл серию политических измен «бело-сердечных» в отношении их избирателей и демократического выбора страны в целом.

По его словам, сейчас народные депутаты от БЮТ и его лидер Юлия ТИМОШЕНКО на все лады заверяют, что коалиция распалась после объявления о выходе блока «Наша Украина - Народная самооборона». «Однако совершенно очевидно, что это произошло в день, когда БЮТ сознательно пошел на предательский альянс с непримиримыми политическими соперниками. В основе этого аномального образования, которое объединило недавних антагонистов, стоит сговор с целью достижения целей, которые противоречат национальным интересам. Стремление БЮТ скрыть настоящую цель своих последних шагов вызвало волну циничной неправды, дезинформации и искажений, которыми команда Ю.ТИМОШЕНКО пытается заретушировать пятна предательства на своих белых одеждах», отметил В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, что «остается неопровержимым факт постоянного голосования фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов по законопроектам, которые не относятся к приоритетам развития общества и страны, зато открывают путь к перераспределению власти в интересах двух политических сил. Это - предательство номер один, ведь избиратели ожидали от БЮТ совсем не законов, которые превращают Кабинет Министров в орган власти с безграничными полномочиями, свободным от всякого контроля».

Предательством номер два, по мнению В.БАЛОГИ, стало единодушное голосование фракции БЮТ за законопроект относительно импичмента Президента. «В этом случае «тимошенковцы» выступили ловкими ассистентами коммунистов, которые давно провозгласили своей главной целью отмену института главы государства. Следовательно, в этом сценарии, который по указке из Москвы пытаются воплотить коммунисты, появился еще один действенный персонаж - БЮТ, сторонники которого в 2004 году сделали все возможное для победы демократического Президента», - сказал глава Секретариата Президента.

Третьим предательством он считает невыполнение коалиционного соглашения, под которым стоит подпись Ю.ТИМОШЕНКО. «Переметнувшись к «регионалам» и коммунистам, БЮТ сразу же забыл о взятых предвыборных обязательствах, которые закреплены в настоящем документе. В настоящее время блок готов создать коалицию с Партией регионов, которая требует формализации новых договоренностей. Это значит, что БЮТ возьмет на себя следующие обязательства, не выполнив предыдущие», - считает В.БАЛОГА.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО должна объяснить своим избирателям, почему она легко отказывается выполнять свои обещания и можно ли считать ее ответственным политиком. «Почему, например, в проголосованном проекте государственного бюджета в следующем году не предусмотрены достаточные расходы на военную реформу, хотя переход на контрактную армию был одним из предвыборных лозунгов БЮТ. Наконец, почему премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО отказывается идти в отставку после распада коалиции, хотя это обязательство скреплено ее собственным автографом. Наверное, отныне подпись Ю.ТИМОШЕНКО ничего не стоит, что создает риск для заключения и выполнения будущих договоренностей с участием БЮТ. Зато понятно, что именно «бело-сердечные» выбросили на свалку коалиционное соглашение», - заметил глава Секретариата Президента.

Еще одним предательством, на которое в угоду властным амбициям пошел БЮТ, В.БАЛОГА назвал голосование за законопроект о государственной службе, который обязывает чиновников хорошо владеть русским языком. Таким образом, по мнению В.БАЛОГМ, в союзе с Партией регионов и коммунистами БЮТ законодательно закрепляет новый статус русского языка как официального языка общения в органах и учреждениях власти. «Стремясь во что бы то ни стало остаться в должности премьера, Ю.ТИМОШЕНКО способствует своим новым союзникам в разрушении ценностных принципов существования Украины как независимого государства. Как только Партия регионов пожелала протянуть через Верховную Раду, по сути, официальный статус русского языка, БЮТ сразу же взял под козырек. Вероятно, вскоре общество станет свидетелями очередной порции антиукраинских уступок со стороны БЮТ», - сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что через три недели после предательского объединения БЮТ с Партией регионов и коммунистами демократическая общественность так и не получила от Ю.ТИМОШЕНКО пояснений о настоящих мотивах этого шага. Ее настойчивые попытки перебросить ответственность за распад коалиции на Президента лишь усиливают недоверие к ней самой, ведь общие действия БЮТ с «регионалами» и коммунистами не прекращаются, тогда как блок НУ-НС уже объявил о своей оппозиционности. «Показательными являются заявления руководства Партии регионов об отсутствии серьезных разногласий с коммунистами. Если исходить из утверждения, что друг моего друга - мой друг, то в БЮТ также нашли много общего с носителями коммунистических идей. Это значит, что Ю.ТИМОШЕНКО готова к новым предательствам», - убежден В.БАЛОГА.