Ющенко участвует в заседании Политсовета НСНУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в заседании Политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства прибыл на заседание Политсовета уже после его начала.

Ожидается, что во время заседания Политсовета будет обсуждаться вопрос о политических процессах в Украине, в частности, о распаде коалиции, а также о дальнейшем пребывании министров от «Нашей Украины» в составе правительства.