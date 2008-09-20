Ющенко участвует в заседании Политсовета НСНУ
13:31, 20 сентября 2008Политика
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Обсуждаются распад коалиции и министры
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в заседании Политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства прибыл на заседание Политсовета уже после его начала.
Ожидается, что во время заседания Политсовета будет обсуждаться вопрос о политических процессах в Украине, в частности, о распаде коалиции, а также о дальнейшем пребывании министров от «Нашей Украины» в составе правительства.
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