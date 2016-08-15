В ЕС напомнили, что система э-декларирования должна иметь аттестованный сертификат по технической безопасности

Об этом в Twitter заявил руководитель группы поддержки Украины Европейской комиссии Петер Вагнер.

"Представительство ЕС в Украине: сертификат по технической безопасности для электронных деклараций является ключевым", - подчеркнул Вагнер.

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Как сообщал УНИАН, 11 августа в Европейском Союзе приветствовали заявление президента Украины Петра Порошенко о запуске системы э-декларирования с 15 августа без задержек. Тогда в ЕС подчеркнули важность того, чтобы система была запущена с сертификатом по технической безопасности. "Крайне важным является то, что система будет внедрена с сертификатом безопасности, что гарантирует уголовную ответственность за ложные показания. Технический сертификат безопасности является ключевым. Важный шаг в борьбе против коррупции в Украине!", - говорилось в сообщении ЕС.

Сегодня ночью председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00.00 официально заработала система электронного декларирования.

В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

«Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - отметила Корчак.