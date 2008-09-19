Тимошенко призналась Туску, в чем смысл ее политической жизни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что односторонний выход Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его команды из состава демократической коалиции существенно ослабляет евроинтеграционные позиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

“Я абсолютно искренне хочу сказать, что выход в одностороннем порядке Президента Украины со своей командой из демократической коалиции значительно ослабляет шансы Украины проходить путь евроатлантической интеграции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер заявила, что будет делать все возможное, чтобы европейский путь Украина проходила надежно. “Потому что я как политик считаю европейскую интеграцию Украины содержанием своей политической жизни”, - отметила она.