Порошенко отверг возможность переноса запуска электронного декларирования

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как заявил Порошенко, «события последних недель более чем наглядно демонстрируют: маховик борьбы с коррупцией в Украине раскручивается все быстрее. И - подчеркиваю: нет уже такой силы, которая бы его остановила».

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Президент отметил, что созданы принципиально новые, совершенно независимые от политических влияний правоохранительные органы. "Первые шаги Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры демонстрируют, что для них не существует никаких табу... И нет неприкосновенных лиц", - заявил он.

По словам Порошенко, положительные изменения начались во всех правоохранительных органах. "Коэффициент их полезного действия – растет. Невооруженным глазом видно, что сегодняшняя прокуратура работает лучше вчерашней... Что СБУ сейчас эффективнее, чем когда-либо ранее. Что патрульная полиция заслуженно имеет высокое доверие со стороны людей. А с бывшей советской милиции мы начали создавать новую украинскую полицию, которой по ходу реформирования очень серьезный вызов бросает преступность", - сказал глава государства.

Кроме того, подчеркнул он, с сентября стартует глубокое очищение и обновление судебной системы. "В первую очередь, на конкурсной основе вот-вот начнется формирование буквально с нуля нового Верховного суда", - отметил президент.

"Одна из главных целей судебной реформы – неотвратимость наказания за коррупционные преступления. В результате судебной реформы борьба с коррупцией уже никому не будет напоминать спортивную рыбалку - "поймали, показали, отпустили". Ключевое слово - "посадили", - заявил Порошенко.

При этом он отметил, что если бы парламент вовремя поддержал его проект изменений к Конституции, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов и судей, высокопоставленные коррупционеры уже сейчас не имели бы возможности бежать.

"Коррупцию надо искоренять, но еще лучше ее предотвращать. Профилактика - лучшее лекарство. Для этого и нужен эффективный контроль за доходами и расходами чиновников, судей, прокуроров, всех правоохранителей. Из тени на свет, чего давно ждут люди, должны выйти особняки, автопарки, деньги всех "слуг народа", - заявил президент.

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"Инструмент для такого контроля есть. Это - электронное декларирование всех активов, которое стартует с 15 августа. Еще раз подчеркиваю: все должны вывернуть свои карманы перед обществом с 15 августа - другой даты я не рассматриваю и даже слышать не хочу о переносе! И прошу не верить слухам и домыслам", - заявил Порошенко.

По его словам, несовершенство соответствующего закона и очевидная сырость программного софт-обеспечения не могут быть основанием для переноса старта этого процесса. "Не допущу здесь никаких маневров", - заверил глава государства.

"Такая моя твердая политическая воля как президента Украины, и она целиком и полностью соответствует воле народа. И пусть ее услышат все те, от кого зависит своевременный старт электронного декларирования", - заявил Порошенко и добавил, что лично приложил немало сил, чтобы электронное декларирование стало реальностью, поэтому никому не позволит давать задний ход.

"Электронное декларирование - необратимое и необходимое. Это – неотъемлемая часть всего нашего антикоррупционного механизма. Пусть эти мои слова станут началом обратного отсчета времени до 15 августа. Наши Вооруженные силы держат оборону на фронте против внешнего противника, российского агрессора. И мой приказ как верховного главнокомандующего: ни шагу назад в войне с коррупцией, нашим ключевым внутренним врагом", - заявил Порошенко.

Европейском Союзе приветствовали заявление президента Украины Петра Порошенко о запуске системы е-декларирования с 15 августа без задержек. Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине в Facebook.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление для прессы президента Украины Петра Порошенко, в котором он подтвердил своевременное внедрение электронной системы декларирования доходов. Крайне важным является то, что система будет внедрена с сертификатом безопасности, что гарантирует уголовную ответственность за ложные показания. Технический сертификат безопасности является ключевым. Важный шаг в борьбе против коррупции в Украине!", - говорится в сообщении.