В России все чаще безосновательно задерживают украинцев - МИД

В департаменте консульской службы МИД Украины состоялось совещание при участии представителей причастных министерств и ведомств Украины, правозащитников и представителей Международной организации по миграции, а также матерей удерживаемых на территории РФ граждан Украины, которых там привлекают к уголовной ответственности по сфабрикованным обвинениям в распространении наркотитических веществ.

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"На сегодня ситуация вокруг задержания на территории Российской Федерации граждан Украины приобрела особый накал. Наблюдается крайне негативная тенденция к росту количества безосновательно задержанных и арестованных украинцев, которые становятся заложниками обманных и мошеннических действий отдельных посреднических структур, действующих как на территории Украины, так и в России", - сообщил департамент на странице в Facebook.

По результатам анализа имеющихся материалов и сведений, полученных от членов семей этих украинцев, представители субъектов власти и неправительственных организаций договорились усилить взаимодействие и активизировать информационно-разъяснительную работу, дабы предупредить дальнейшие случаи задержания и ареста украинцев в России по обвинениям в наркоторговле.