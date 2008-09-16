Яценюк боится, что скоро в президиуме будет больше людей, чем в зале
16:30, 16 сентября 2008Политика
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Спикер обратился к руководителям фракций
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился к лидерам фракций парламента с просьбой обеспечить присутствие народных депутатов в сессионном зале.
Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к руководителям фракций парламента, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Если будет такая явка народных депутатов в парламентском зале, то скоро в президиуме будет больше людей сидеть, чем в зале».
Во время регистрации народных депутатов на табло в парламенте высветилась цифра 430. В то же время в сессионном зале находится чуть больше 100 народных депутатов.
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