Кабмин разработает непопулистский механизм повышения зарплат и пенсий - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в понедельник.

"Наша задача сегодня - реформировать систему оплаты труда таким образом, чтобы каждый украинский гражданин получал достойную заработную плату... Могу сказать, что и пенсионная система требует сегодня изменений. Нам нужно в рамках возможностей нашей экономики и Пенсионного фонда принять все необходимые решения для того, чтобы пенсия в Украине росла. У нас есть мысли по этому поводу, мы над этим вопросом работаем. Мы обязательно это предложим. Это будут непопулистские решения", - сказал он.

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По словам премьера, труд украинцев является недооцененным, в связи с чем государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование роста зарплат.

Гройсман также отметил, что Кабмин до начала работы парламента после летних каникул подготовит пакет законодательных инициатив по стимулированию экономического роста.

"Мы должны разработать пакет законодательных инициатив, которые нам нужны в рамках работы украинского парламента для того, чтобы обеспечить поддержку экономического роста", - сказал он.

По словам премьера, первые признаки экономического роста должны быть поддержаны стимулирующей экономической политикой.

“У нас есть первые ростки экономического роста, но этого недостаточно. Мы должны его поддержать”, - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%.

Прогнозы правительства совпадают с прогнозами международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. Прогнозы правительства на 2017 год предполагают рост экономики на 3%, что также находится в коридоре прогнозов МВФ и Всемирного Банка для Украины.