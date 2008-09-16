Яценюк выполнил печальную миссию, но апокалипсисом это не считает

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что парламент остается правомочным, несмотря на прекращение деятельности коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня день, когда мы переворачиваем одну страницу политической истории Украины и открываем новую.

«Я бы не называл это политическим апокалипсисом. Да, это еще один вызов демократии, но надеюсь, что и этот вызов мы вместе преодолеем», - сказал председатель ВР.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, очень досадно, что политические силы не смогли реализовать возможности и использовать шансы. «Это не тот случай, когда не дали. Это тот случай, когда не смогли и не вышло», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК призвал всех не забывать, что Украина стоит перед вызовами, в частности, это отсутствие контракта по газу на следующий год, государственного бюджета и т.д. Председатель ВР при этом отметил, что ответственность и в дальнейшем будет оставаться на плечах украинского парламента. «Украинский парламент по-прежнему правомочный и обязан выполнять свою основную конституционную функцию – это законодательную функцию», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что исключительно председатель ВР имеет право подписи актов, которые принимает ВР. «Поэтому после сегодняшнего объявления в том случае, если есть предложение по председателю Верховной Рады, я предлагаю немедленно приступить к его рассмотрению. Если такого предложения нет – официально сообщите», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что для него является печальной обязанность объявить о прекращении деятельности коалиции.