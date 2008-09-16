Яценюк объявил о кончине коалиции (обновлено)

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК официально объявил о прекращении деятельности демократической коалиции в составе фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, он также напомнил, что в соответствии с Конституцией и законодательством Украины только председатель ВР имеет право подписывать законы, которые приняты парламентом.

А.ЯЦЕНЮК предложил парламенту внести новую кандидатуру на должность председателя ВР после объявления заявления о прекращении деятельности коалиции.