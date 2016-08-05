Луценко рассказал о возможных виновных в якобы незаконной прослушке со стороны НАБУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Версий про виновного есть несколько - или это сотрудник СБУ, который неверно предоставил информацию о телефонах подозреваемого детектива, или детектив, который не прекратил прослушивание постороннего лица, или оба вместе... Интересно будет посмотреть на кульбит агрессивных обвинителей ГПУ (которая, как им привиделось, открыла войну с НАБУ) когда следствие ГПУ виновным официально установит не работника НАБУ:)", - написал генпрокурор.

Луценко также отметил, что рассматривает НАБУ как партнеров в борьбе с преступностью и коррупцией и "не стоит искусственно создавать врагов среди партнеров".

Читайте такжеЛуценко допускает проведение обысков в СБУ в деле о незаконной "прослушке"

"Не прикрываю ни одного прокурора, наоборот при необходимости одеваю "своим" предателям наручники. Надеюсь на такую же позицию руководителя НАБУ, поэтому заблаговременно предупредил А. Сытника о запланированном следственном действии", - подчеркнул он.

Глава ГПУ добавил, что ни одна структура не должна быть неприкосновенной для проверок.

"Я не собираюсь делить правоохранительные системы на хорошие и плохие. Незаконное прослушивание - нарушение закона, кто бы его не совершил", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ, где провела выемку документов.

Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию СБУ о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ лица.

НАБУ заявило, что судебное постановление об обыске и соответственно сам обыск являются незаконными.

Бюро также заявило, что на случай угрозы блокирования своей работы имеет собственное подразделение специальных операций, которое должно гарантировать его стабильную работу и защиту данных.