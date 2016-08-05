НАБУ: незаконная санкция на обыск бюро позволяет изымать любые носители информации (документ)
Национальное антикоррупционное бюро считает незаконным постановление суда об обыске и, собственно, сам обыск в ведомстве.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, НАБУ опубликовало у себя на сайте копию постановления Печерского районного суда Киева на проведение сотрудниками Генеральной прокуратуры обыска в помещении НАБУ по улице Сурикова, 3.
«Это постановление, как и сам обыск, Национальное антикоррупционное бюро считает незаконным, и будет принимать все необходимые действия в рамках действующего законодательства для защиты материалов досудебных расследований и другой важной информации от попыток незаконного изъятия», - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в постановлении не указаны ни конкретные обстоятельства совершения правонарушения, ни фамилии детективов, которые совершили указанное правонарушение, ни информация о том, в рамках какого производства, по мнению прокуроров ГПУ, осуществлялось незаконное прослушивание.
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Однако, как сообщают в НАБУ, это не помешало судье Печерского райсуда дать санкцию на обыск «по рабочему месту детективов», то есть в здании бюро, поскольку, по его мнению, «стороной уголовного производства доказано наличие достаточных оснований полагать, что было совершено уголовное преступление..., что разыскиваемые вещи и документы имеют значение для досудебного расследования».
В частности, судья разрешил отыскивать в здании НАБУ: документы в их электронном и бумажном виде, компьютерную технику, флеш-накопители, блокноты, записные книжки, черновые записи, средства связи и другие вещи, которые использовались и используются в ходе неправомерных действий, а также могут содержать сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.
«То есть фактически судья санкционировал изъятие любых документов или носителей информации в любом месте в помещении Национального бюро», - негодуют в ведомстве.
Сообщается, что санкция на обыск выдана 4 августа и будет действовать в течение 30 дней со дня вынесения определения.
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Как сообщал УНИАН, сегодня следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ, где провела выемку документов.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности Украины о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ лица.
Вместе с тем в НАБУ подчеркнули, что «по состоянию на 14:00 действий, направленных на выемку документов или обыск в кабинетах сотрудников или других помещениях бюро, со стороны работников ГПУ не совершалось».