Медведчук подал в суд на руководителя СБУ

Экс-лидер СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК обратился в Шевченковский районный суд Киева с иском к Службе безопасности Украины и и.о. председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО о защите своей чести и достоинства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СДПУ(о).

В.МЕДВЕДЧУК просит признать недостоверной и неподтвержденной информацию, озвученную и.о. руководителя СБУ на брифинге 11 сентября 2008 года, где было заявлено о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к нарушениям избирательного законодательства в процессе предвыборной агитации на выборах в Киевсовет.

В исковом заявлении также отмечается, что право человека на честь и достоинство гарантировано Конституцией Украины. «Согласно Закону Украины «О службе безопасности Украины», СБУ является государственным органом, действующим на принципах законности, уважения прав и достоинств личности, а также внепартийности», - говорится в исковом требовании.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября следователи СБУ в рамках расследования уголовного дела вызывали на допрос повесткой бывшего главу Администрации Президента Украины В.МЕДВЕДЧУКА «в связи с его антигосударственной деятельностью».

По словам и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ в отношении В.МЕДВЕДЧУКА проводит ряд других процессуальных действий с целью недопущения посягательства на конституционный строй нашего государства.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что сотрудники СБУ проверяют заявления украинских бизнесменов относительно вымогательства от имени В.МЕДВЕДЧУКА на так называемый проект «Выборы-2010».

Он также добавил, что расследование будет осуществляться в соответствии с законодательством Украины, и с разрешения следователя СБУ будет информировать о действиях, которые будут проводиться в рамках уголовного дела, а в дальнейшем и прокуратурой.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО уточнил, что повестка на допрос В.МЕДВЕДЧУКУ была вручена под личную подпись.