24 депутата ПАСЕ хотят пересмотреть полномочия делегации России

24 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы предлагают пересмотреть полномочия делегации России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в запросе депутатов о пересмотре во время осенней сессии ПАСЕ с 29 сентября по 3 октября полномочий российской делегации на основании “возникших причин”.

“Будучи серьезно обеспокоенными конфликтом между двумя странами-членами Совета Европы на Южном Кавказе, мы, нижеподписавшиеся, просим Ассамблею пересмотреть – на основании правила 9.1 Регламента Ассамблеи – ратифицированные полномочия российской делегации на основании серьезных нарушений основных принципов Совета Европы, которые содержатся в преамбуле Устава”, - отмечается в запросе.

Согласно правилу 9.1 Регламента Ассамблеи, полномочия делегации могут пересматриваться на протяжении одной сессии на основании правила 8.2, согласно которому полномочия могут пересматриваться при условии серьезных нарушений базовых принципов Совета Европы.

Согласно с Регламентом, запрос в первый день работы сессии ПАРЕ направляется на рассмотрение Комитета по вопросам регламента, который должен сделать свой вывод на протяжении 24 часов и как можно быстрее вынести вопрос на голосование к сессионному залу.

Среди подписантов запроса есть два украинских члена ПАСЕ: Ольга ГЕРАСИМЮК и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО.