Регионалы хотят запретить предвыборные блоки

В Украине целесообразно запретить предвыборные блоки и предоставить право участия в парламентских кампаниях исключительно политическим партиям, заявил в интервью "Зеркалу недели" первый вице-спикер Верховной Рады Александр Лавринович.

С точки зрения первого вице-спикера, целесообразным является предоставление права участия в парламентских кампаниях исключительно партиям. Запрещая формировать предвыборные блоки, государство добивается сразу нескольких стратегических целей, считает первый вице-спикер.

Во-первых, подобная мера повысит ответственность партий, поскольку в случае отсутствия предвыборных блоков политические силы теряют возможность валить вину на нерадивых партнеров.

Во-вторых, отсутствие предвыборных блоков упрощает задачу избирателю, поскольку электорату будет проще понять, за кого он голосует и с кого вправе спрашивать, считает Лавринович.

В-третьих, по мнению вице-спикера, подобная мера сделает политический рынок более прозрачным, и затруднит процесс торговли политическими партиями.

Если внесение соответствующего изменения в Конституцию будет одобрено, убежден Лавринович, количество существующих политических объединений уменьшится на добрую сотню, что будет способствовать улучшению дальнейшего партийного строительства в Украине.

Также, по его информации, в проекте конституционных поправок Партия регионов предлагает внести норму, согласно которой субъект парламентской кампании, заручившийся наибольшей поддержкой избирателей, получает в свое распоряжение 226 мандатов вне зависимости от абсолютного количества голосов, отданных в его поддержку.

При этом, по словам Лавриновича, ПР не предполагает проведение досрочных президентских и парламентских выборов после корректировки текста Основного закона.