Правозащитник о визите французских депутатов в Крым: Они приняли участие в позорном пропагандистском шоу

08:32, 01 августа 2016
Политика
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Депутаты парламента Франции, посетившие оккупированный Крым, не только нарушили законодательство Украины, но и оклеветали крымских татар. 

французские депутаты, Крым / facebook.com/volodymyr.ariev

Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Евгений Захаров.

"11 французских депутатов парламента не просто нарушили законодательство Украины и международные санкции путем их визита в Крым в эти выходные. Они также приняли участие в позорном пропагандистском шоу, отрицая вопиющие нарушения прав человека в рамках российской оккупации и оклеветали крымских татар, которые были похищены, и очень вероятно, убиты", - отметил он.

Читайте такжеВизит французских депутатов в оккупированный Крым: Украина раскритиковала ПАСЕКак сообщал УНИАН, 29-30 июля делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани вновь находилась в оккупированном Крыму.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских парламентариев в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым.

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