Правозащитник о визите французских депутатов в Крым: Они приняли участие в позорном пропагандистском шоу

Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Евгений Захаров.

"11 французских депутатов парламента не просто нарушили законодательство Украины и международные санкции путем их визита в Крым в эти выходные. Они также приняли участие в позорном пропагандистском шоу, отрицая вопиющие нарушения прав человека в рамках российской оккупации и оклеветали крымских татар, которые были похищены, и очень вероятно, убиты", - отметил он.

Читайте такжеВизит французских депутатов в оккупированный Крым: Украина раскритиковала ПАСЕКак сообщал УНИАН, 29-30 июля делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани вновь находилась в оккупированном Крыму.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских парламентариев в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым.