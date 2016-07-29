Госдума рассмотрела кандидатуру Бабича на должность посла РФ в Украине, он отказался от комментариев (фото)

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, по окончанию заседания комитета Бабич покинул зал и отказался комментировать результаты заседания.

"Скоро все узнаете", - сказал он, отвечая на вопрос, согласована ли его кандидатура.

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Также Бабич отказался отвечать на вопрос, планирует ли он учить украинский язык.

Бабича сопровождал статс-секретарь - заместитель МИД РФ Григорий Карасин и глава комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков.

Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Зурабов был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года.

Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый посол РФ в Украине, работа Зурабова оценена высоко.