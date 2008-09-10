Кабмин принимает лоббистские решения под грифом "секретно"?

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) Михаил ПОЛЯНЧИЧ утверждает, что правительство принимает "закрытые" постановления с целью скрыть дерибан государственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии “Единый Центр”.

В частности, он убежден, что, с первых дней своей работы правительство Юлии ТИМОШЕНКО принимало постановления, в которых лоббировались интересы приближенных к БЮТ бизнес-структур.

По его словам, “значительная часть этих решений правительства скрыта от общества под грифом "секретно".

Так, в соответствии с одним из "закрытых" правительственных постановлений, Госрезерв поставил на внутренний рынок около 500 наименований товаров, среди которых, например, авиабензин, редкие металлы и другие товары, которые не имеют никакого отношения к массовому потребителю”, сказал депутат.

По его словам, вся эта продукция на сумму около 1 млрд. грн. была предоставлена для реализации контролируемой представителями БЮТ структуре "Укрресурссырье" по заниженным на 40% ценам, а к потребителю эти товары попали уже по завышенным на 40% ценам. “Несложные подсчеты подсказывают, что чистая прибыль от такой операции составляла около 800 млн. грн.”, - утверждает М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он также рассказал, что еще одним постановлением правительства была реализована схема ввоза в Украину иностранного мяса сомнительного качества и происхождения.

“В этом случае прибыль от сделки составляла около 120 млн. грн.”, - заверил он добавив: “По такой же схеме происходило распределение квот на экспорт подсолнечного масла. Так структура, приближенная к народному депутату от БЮТ Андрею ВЕРЕВСКОМУ, получила более 2/3 квоты на экспорт подсолнечного масла, 130 из 180 тыс. тонн”.

“Эти деньги, фактически отобранные у государства и общества, осели в частных или партийных карманах дельцов из БЮТ”, - отметил он.