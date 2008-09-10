Совместное голосование БЮТ с ПР было для Ющенко как снег на голову

Украина сегодня имеет достаточный демократический ресурс для преодоления любого парламентского или политического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в ходе беседы с журналистами пяти зарубежных изданий - Die Welt (Германия), Le Monde (Франция), журнала Panorama (Италия), Gazeta Wyborcza (Польша) и газеты Yomiuri (Япония).

Основными темами интервью стали внутриполитическая ситуация в Украине и пути ее разрешения, итоги саммита Украина-Европейский Союз и ожидание относительно саммита НАТО на уровне министров иностранных дел, а также ситуация в Грузии и ее влияние на Украину, отношения с Россией после этих событий, в том числе в энергетической области.

Президент выразил убеждение, что политическая ситуация в Украине, где фактически была создана новая парламентская коалиция, будет решена демократическим путем.

«Украина сегодня имеет достаточный демократический ресурс для того, чтобы решать любой парламентский или политический кризис. Для демократии трагедии в этом нет. Мы через диалог, через понимание, через компромиссы, безусловно, ответ найдем», - сказал Президент.

«Как Президент я гарантирую - Украина не сойдет с демократического пути», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он констатировал, что коалиционное соглашение было нарушено одним из участников коалиции. «Мне неизвестно, что заставило премьер-министра повестку дня заседания парламента, начиная с 2 сентября, согласовывать не в коалиции, а с коммунистами и Партией регионов», - сказал Президент, добавив, что эта повестка дня была сформирована не с самых важных вопросов для украинского общества, а с распределения властных полномочий путем нарушения конституционных норм.

«Как снег на голову сессия начинает свое заседание с закона о Кабинете Министров», - сказал Президент, охарактеризовав принятые ВР решения как демонтаж демократической системы сдерживаний и противовесов.

В блоке внешнеполитических вопросов глава государства оценил результаты ХІІ саммита Украина-ЕС, который состоялся вчера во Франции, как «идентификацию Украины как европейского государства».

В.ЮЩЕНКО также выразил позитивные ожидания от саммита НАТО, который запланирован на декабрь. «Я надеюсь, что в декабре мы будем иметь позитивный сигнал от саммита», - сказал Президент.

Глава государства также объяснил внутренние риски, которые актуализировались в Украине в связи с событиями в Грузии.