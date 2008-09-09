Флагман ЧФ завтра утром вернется из Абхазии в Севастополь
20:56, 09 сентября 2008Политика
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Сообщает источник в штабе ВМФ России
Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", дежуривший у берегов Абхазии, в среду утром вернется в Севастопольскую бухту, сообщил РИА Новости источник в Главном штабе Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
"Сегодня ракетный крейсер "Москва" вышел из порта Новороссийска и в среду утром, около 9 утра, вернется в Севастополь", - сказал источник.
Отряд кораблей ЧФ РФ во главе с крейсером "Москва" по приглашению президента Абхазии прибыл 27 августа в порт Сухуми. После завершения захода в порт корабли, по версии источника, "продолжали выполнять миротворческие задачи в объявленных зонах безопасности". В отряд кораблей ЧФ РФ входили крейсер "Москва" и два ракетных катера.
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