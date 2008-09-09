Украина и ЕС: новый договор будет называться “Соглашение об ассоциации”

Украина и Европейский Союз договорились, что новое усиленное соглашение будет иметь название “Соглашение об ассоциации”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил сегодня в Париже на совместной пресс-конференции с Президентом Франции Николя САРКОЗИ и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ по итогам 12-го саммита Украина-ЕС.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что подобные соглашения подписывали с Евросоюзом другие страны Центрально-Восточной Европы, которые впоследствии стали полноправными членами ЕС.

По словам В.ЮЩЕНКО, “нас радует такая амбиция и динамика совместной работы”.

Президент Украины также сообщил, что новое усиленное соглашение будет иметь 4 раздела. По его словам, раздел политики безопасности этого соглашения уже «практически пройден». Также, сказал он, отрабатываются юридические аспекты и те, которые касаются визовой политики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что большое внимание в соглашении будет уделено отраслевому сотрудничеству.

По его словам, также особое внимание уделено созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. «Мы находимся в оптимистичном ключе», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что в 2009 году “мы станем свидетелями подписания этого нового документа”.