Саркози оставил Украину ждать на пороге ЕС
18:05, 09 сентября 2008Политика
2813 0
Он сказал, что хотел подчеркнуть Евросоюз
Европейский Союз считает, что Соглашение об ассоциации с Украиной «не закрывает пути (в ЕС), равно как и не открывает пути», заявил Президент Франции Николя САРКОЗИ сегодня в Париже на пресс-конференции по итогам 12-го саммита Украина-ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, Н.САРКОЗИ отметил, что Евросоюз таким решением хотел еще раз подчеркнуть общность ценностей с Украиной, общность истории.
По словам президента Франции, которая председательствует в Евросоюзе, ЕС “не дал мне права принимать других решений или провозглашать других заявлений”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter