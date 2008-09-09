Саркози оставил Украину ждать на пороге ЕС

Европейский Союз считает, что Соглашение об ассоциации с Украиной «не закрывает пути (в ЕС), равно как и не открывает пути», заявил Президент Франции Николя САРКОЗИ сегодня в Париже на пресс-конференции по итогам 12-го саммита Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, Н.САРКОЗИ отметил, что Евросоюз таким решением хотел еще раз подчеркнуть общность ценностей с Украиной, общность истории.

По словам президента Франции, которая председательствует в Евросоюзе, ЕС “не дал мне права принимать других решений или провозглашать других заявлений”.