Ехануров успокоил украинский народ

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ исключает возможность втягивания Вооруженных Сил в силовой вариант разрешения внутриполитического кризиса в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Ю.ЕХАНУРОВ, в частности, рассказал о цели проведенного вчера в Генеральном штабе ВСУ совещания с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что никакие возможные силовые варианты по решению политического кризиса в Украине на упомянутом мероприятии не рассматривались.

«Я вместе с начальником Генерального штаба доложили Президенту о состоянии дел в армии и о ближайших военных учениях, запланированных для проведения», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что «армия является очень ответственным государственным институтом, и никакие негативные внешние силы не могут влиять на нее».

«Хочу успокоить украинский народ – Вооруженные Силы работают только на обеспечение защиты своей страны. Возможность втягивания ВСУ в силовой вариант разрешения политического кризиса в Украине является позицией безответственных политиков», - подытожил министр обороны.