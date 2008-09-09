Балога рассказывает Тимошенко, что Кабмин - не вареничная

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обвиняет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в манипулировании и искажении фактов.

«Последние публичные высказывания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО показали всему обществу ее привычную способность выдавать за правду откровенную ложь, щедро приправленную передергиваниями и манипуляциями с фактами», - заявил В.БАЛОГА, комментируя вчерашние заявления лидера БЮТ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО «взяла на вооружение давний пропагандистский трюк, апробированный в прошлом веке вождями и идеологами фашистских режимов: многократное вплоть до бесконечности повторение самой бессмысленной неправды, выдумок и домыслов».

«У премьера явно заело пластинку или же произошел сбой в звуковом файле. Иначе нечем объяснить ее многочасовые мантры с ограниченным лексическим набором. Очевидно, расчет делается на то, что надоедливым повторением слов и заклинаний ей удастся вбить в общественное сознание выгодные ей тезисы. При этом по-прежнему, ни слова по существу тех действий БЮТ, которые поставили на грань существования демократическое большинство в Верховной Раде», - заявил руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА подчеркнул, что "мошенническим поведением с причинами полураспада коалиции Ю.ТИМОШЕНКО любой ценой пытается скрыть суть ее предательского союза с Партией регионов и коммунистами».

«Именно этот аномальный альянс стал двигателем политического и антиконституционного переворота в Раде, разорвал единство коалиции. Новые партнеры объединились с антиукраинской, антигосударственной целью во исполнение директив из Москвы по дискредитации демократических ценностей, расколу коалиции, устранению Президента и переходу к двухпартийной системе, которая разделит пополам страну и установит авторитарное правление. Ведь голосования за редакцию закона о Кабинете Министров, которая противоречит Конституции, за упрощение процедуры импичмента главе государства и изменения в подчиненности Службы безопасности Украины явно не принадлежат к приоритетным задачам. Дело же в том, что трио БЮТ, «регионалов» и коммунистов запело по нотам, написанным Виктором МЕДВЕДЧУКОМ по заказу и под творческим руководством московских политтехнологов», - заявил В.БАЛОГА.

«Ю.ТИМОШЕНКО старательно избегает честного и детального ответа на простой вопрос: что побудило БЮТ пойти на союз с идеологическими антагонистами, в адрес которых было сказано столько язвительных слов? Она также глухо молчит о роли России в событиях на Кавказе, о не поддержке правительством под ее руководством усилий относительно присоединения к Плану действий по обретению членства в НАТО», - сказал глава Секретариата.

Также, по его словам, Кабмин под руководством Ю.ТИМОШЕНКО "упорно не желает финансировать Вооруженные силы, что не только означает невыполнение предвыборных обязательств, а, учитывая температуру кавказского конфликта, прямо указывает на измену национальных интересов. Произвольные рассуждения Ю.ТИМОШЕНКО о режиме пребывания Черноморского флота в Севастополе содержит в себе угрозу втягивания Украины в конфигурации, угрожающие безопасности государства».

Однако, заявляет В.БАЛОГА, "премьер вместо предметных, четких пояснений относительно своих поступков прибегла к тривиальной подмене понятий, стремясь обмануть общество и избежать ответственности за воплощение в Украине планов, инспирированных извне».

Кроме того, глава президентского Секретариата указал на невозможность правительственного саботажа решений СНБО. Он напомнил, что решения конституционного органа в сфере национальной безопасности и обороны утверждаются Указами Президента, которые, в соответствии с Основным Законом, являются обязательными к выполнению.

«Как правило Ю.ТИМОШЕНКО не соглашается с теми государственными решениями, в том числе и принятыми на заседаниях СНБО, которые ограничивают политические или финансовые возможности ее лично, возглавляемой ею политической силы или ее спонсоров», - отметил В.БАЛОГА. Однако, по его словам, «Кабинет Министров - это не вареничная, а Совет нацбезопасности и обороны - не клиент, которого можно игнорировать». «Нежелание Ю.ТИМОШЕНКО выполнять неудобные для нее решения СНБО, особенно те, которые идут вразрез с московским заказом, должен стать тревожным сигналом обществу об адекватности поведения нынешнего руководителя правительства на этом посту», - отметил В.БАЛОГА.