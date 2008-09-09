Мороз готовится к досрочным выборам

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает необходимым проведение досрочных парламентских выборов для преодоления политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Понимая, что стабильности для работы этого парламента нет… Поэтому досрочные выборы в данном случае – это объективная необходимость», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он отметил, что к таким выборам уже начали готовиться многие политические силы, в том числе и политическая сила, лидером которой он является. В то же время А.МОРОЗ сказал, что окончательная тактика, стратегия и избирательный список будут определены на съезде СПУ, который состоится в случае объявления досрочных выборов.