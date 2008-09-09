Тимошенко снова заговорила о контрактной армии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о переходе на контрактную армию с 1 января 2009 года, и обратилась к Министерству финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета на следующий год необходимые для этого расходы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Кабинете министров в ходе совещания с министрами-«нашеукраинцами» по вопросам финансирования в 2009 году.

«Скорее всего, Верховная Рада примет решение, что с 1 января будет 100-процентный переход на контрактную армию. Это нужно обязательно учесть, чтобы все было четко прописано в бюджете», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК отметил, что расходы для перехода на контрактную армию частично предусмотрены в первом полугодии 2009 года. «Мы предусмотрели в этом объеме расходы на первое полугодие, поскольку 1 января им не удастся набрать всех. А уже с 1 июля планируется полный набор и финансирование в полном объеме», - сказал он.