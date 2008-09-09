Сегодня Саакашвили примет делегацию Нашей Украины

Сегодня, 9 сентября, в Грузию прибыла делегация представителей партии «Наша Украина» во главе с председателем партии Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока «Наша Украина – Народная самооборона».

В состав делегации вошли народные депутаты-«нашеукраинцы» Андрей ПАРУБИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ и Владимир КАРПУК.

Сегодня «нашеукраинцы» посетят парламент Грузии, где В.КИРИЛЕНКО выступит перед грузинскими парламентариями. Сегодня же члены «Нашей Украины» встретятся с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Также в рамках визита «нашеукраинцы» встретятся с министром обороны Грузии Давидом КЕЗЕРАШВИЛИ, с заместителем министра иностранных дел Григолом ВАСАДЗЕ, с первым заместителем председателя грузинского парламента Михаилом МАЧАВАРИАНИ и с лидером парламентского большинства Петера ЦИСКАРИШВИЛЛИ. Кроме того, представители «Нашей Украины» посетят грузинские города, которые пострадали в ходе боевых действий.