Завершен главный этап по созданию Сил спецопераций ВСУ – Фриз

«Поздравляю всех с тем, что сегодня, фактически, завершен первый главный этап по созданию Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Президент подписал закон 4795. Этот закон направлен на определение правового статуса и применения Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины, выполнение специальных операций, создание благоприятных условий с целью успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий, для предотвращения и сдерживания военного конфликта, содействия выполнению задач группировками войск (сил) в операциях, проведение антитеррористических мероприятий», – сообщила Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает пресс-служба "Солидарности".

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29 июля Указом Президента установлено Днем Сил спецопераций Вооруженных сил Украины.

“Впереди еще много законодательной работы в этом направлении, но фундамент сделан – это главное”,- добавила политик.