Порошенко установил 29 июля Днем Сил спецопераций ВСУ

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в указе №311 «О Дне Сил специальных операций Вооруженных сил Украины».

Порошенко отметил, что, учитывая важную роль Сил специальных операций в обеспечении обороноспособности государства и героизм личного состава, проявленный во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины, он принял решение установить в Украине День ССО ВСУ, который будет отмечаться ежегодно 29 июля.

Президент подчеркнул, что установление такого дня будет способствовать дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи, ее готовности к защите Родины.

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«Украинский спецназ не только имеет свой закон, а теперь имеет и свой день», - сказал Порошенко.

Ранее глава государства подписал закон относительно правого статуса Сил специальных операций ВСУ. Закон определяет правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил для специальных операций относительно создания благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мер в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.