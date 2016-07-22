Решение Сейма о Волынской трагедии будут использовать недруги Украины и Польши - вице-спикер Геращенко

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Очень разочарована решением польского Сейма. Это голосование, без сомнения, будут использовать все недруги Украины (и Польши), чтобы пробовать забить гвозди в наши двусторонние отношения", - отметила первый вице-спикер.

Геращенко добавила, что ей "очень обидно, что политика сегодня в Варшаве говорила громче, чем правда и история, а история - она не черно-белая, там больше цветов".

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Как сообщал УНИАН, сегодня Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы также погибали от рук поляков, и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».