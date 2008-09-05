Тимошенко не может уволить министров-нашеукраинцев?

Премьер-министр Украины теряет возможность вносить представление о назначении или увольнении министров, если в десятидневный срок, отведенный частью второй статьи 65 Временного Регламента Верховной Рады Украины, после выхода депутатской фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, коалиция не будет восстановлена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, комментируя правовые последствия принятого фракцией НУ-НС решения относительно выхода из коалиции.

При этом, отметил министр юстиции, по содержанию части 5 статьи 65, статьи 66 Временного Регламента, Верховная Рада может принять решение об освобождении от должностей или назначении на должности членов Кабинета министров Украины только в случае, если представление вносится премьер-министром, который представляет коалицию (восстановленную и/или в новом составе).

При отсутствии коалиции реализация главой правительства указанного права невозможна, поскольку последний в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, осуществляя властные полномочия, действует от имени и по реализации политической воли коалиции.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министры, назначенные по квоте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в связи с совещанием с Президентом не пришли на первую часть заседания правительства. Позже они явились в Кабмин, но вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявил, что министры-нашеукраинцы считают нецелесообразным участие в заседании правительства в связи с выходом фракции НУ-НС из коалиции.

Сегодня, 5 сентября, заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ не исключил, что Блок Юлии Тимошенко может инициировать вопрос об увольнении некоторых министров, если они и в дальнейшем будут бойкотировать заседания правительства.