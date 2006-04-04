Луценко взялся за чистку местных Советов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНО сегодня обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с предложением создать совместные группы для подготовки на рассмотрение судов материалов о привлечении к ответственности депутатов местных советов, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, но привлечь их к ответственности правоохранительные органы не имели возможности, поскольку те получили в свое время депутатскую неприкосновенность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я сегодня обратился к генпрокурору с просьбой создать в областных управлениях (милиции), прокуратурах совместные группы по оперативной подготовке материалов в суды сразу после подписания Президентом принятого сегодня ВР закона (об отмене депутатской неприкосновенности для депутатов местных советов – УНИАН), - сказал министр.

При этом он выразил надежду, что «прокуратура в данном случае будет также на стороне быстрого и эффективного правосудия».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе депутатов местных советов». Принятым законом исключен п. 7 ст. 30 из Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», который разрешал возбудить уголовное дело против депутата местного совета только после решения соответствующего совета.