У Тимошенко предлагают заодно провести и президентские выборы

В случае проведения досрочных парламентских выборов одновременно с ними, в декабре, должны быть проведены и досрочные президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, отметив, что это его личная точка зрения, а не позиция фракции БЮТ.

«Трижды переизбирать досрочно парламент – это уже на смех людям», – сказал депутат, добавив, что в случае проведения досрочных выборов «арбитром должен стать народ».

В то же время И.КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня «еще не поздно» вернуться «на исходные позиции» и возобновить деятельность демократической коалиции.

Он выразил надежду, что за 10 дней, в течение которых продолжается существование коалиции, ее участникам необходимо найти понимание и вернуться к совместной работе.

По мнению И.КИРИЛЕНКО, для этого «нужно снять все обвинения и извиниться перед лидером коалиции», а также «необходимо снять блокаду с правительства», поскольку 48 актов Кабинета министров остановлены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.