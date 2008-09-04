Регионалы попрекают Огрызко Далласом

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов) считает, что Владимира ОГРЫЗКО нужно освободить от должности министра иностранных дел Украины за политику, которую проводит МИД.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Внешняя политика, которую проводит МИД, не может дальше продолжаться», – заявил депутат.

По его мнению, такая политика приведет к тому, что «Украина будет поставлена на колени, уничтожена экономически».

По словам В.КИСЕЛЁВА, одной из основных причин, по которым В.ОГРЫЗКО должен уйти в отставку, является то, что МИД Украины не направило ноту протеста и не запретило американскому кораблю «Даллас» зайти в украинский порт.

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству корабль, в частности, страны НАТО, прежде чем зайти в украинский порт, должен получить разрешение на это от парламента Украины.

«Мы не можем держать такого министра, который первым прокричал, что нужно поддержать независимость Косово, а затем первым прокричал, что не нужно поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии. Это двойные стандарты», – сказал В.КИСЕЛЁВ.

Он подчеркнул, что его инициатива об отставке В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел – это позиция фракции Партии регионов. Депутат также отметил, что переговоры с фракцией БЮТ на эту тему не велись, при этом он добавил: “Они не могут не понимать, к чему ведет деятельность МИД, и мы надеемся, что они поддержат наше предложение”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. Инициатором проекта постановления выступил В.КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов).

Сторожевой корабль береговой охраны США «Даллас» 1 сентября, после доставки гуманитарных грузов в Грузию, побывал в Севастополе с однодневным рабочим визитом. Заход в Севастополь американские моряки использовали для пополнения запасов воды и продуктов питания, а также отдыха личного состава.

Как отметил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, визит корабля в Севастополь носил технический характер и, в соответствии с соглашением между пограничными ведомствами Украины и США, был запланирован еще в начале июля этого года, «когда никакого кавказского конфликта еще не было».

«Это такая практика регулярного сотрудничества флотов или пограничных сил, но поскольку визит корабля пришелся на период после известных событий на Кавказе, то корабль как бы параллельно выполнил поручение со своей стороны – доставил в Батуми гуманитарные грузы», – сказал В.КАЗАРИН.

«Городская администрация и Севастополь не имеют к этому визиту никакого отношения, потому что решение об этом визите принималось на уровне руководящих органов пограничных служб Америки и Украины», – отметил В.КАЗАРИН.