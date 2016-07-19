Марчук: Украина для начала отвода вооружения настаивает на линии разграничения по состоянию на сентябрь 2014

Об этом Марчук сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Как проинформировал представитель Украины в Минске, в настоящее время на заседаниях Трехсторонней контактной группы происходит согласование документа о разведении сил на Донбассе.

По его словам, российская сторона "достаточно "грамотно" умеет затягивать любой вопрос". "В принципе, с точки зрения здравого смысла, трудно возражать против того, чтобы отвести военных, чтобы снайперы не видели цели, чтобы не видели друг друга, провоцировали там разные движения", - подчеркнул Марчук.

"На сегодня их не устраивают два пункта из этой крупной сделки. Первый - это то, что отвод происходил, и в основу была взята линия разграничения от 19 сентября 2014 года, на чем мы настаиваем. И второе - они хотят исключить в преамбуле, это не в императивной части, удалить ссылку на то, что в основу этой договоренности берутся 12 принципов, которые разработаны военными экспертами "нормандской четверки". В Минске это было, когда они там оставались и отработали", - подчеркнул Марчук.

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При этом, по его словам, все остальные моменты сейчас согласованы.

Также он сказал, что стороны договорились не ждать следующего раунда переговоров в Минске, который состоится 27 июля, а в режиме онлайн попытаться согласовать указанные моменты.

По его словам, вопрос утверждения линии разграничения по состоянию на сентябрь 2014 года "принципиален для нас".

"Думаю, что на чем-то договоримся, найдем какой-то компромисс, и если это произойдет, тогда есть готовых три участка (для разведения сил - УНИАН)", - заявил Марчук.

Такими участками являются Станица Луганская, Золотое и Петровское.

"Три участка по два километра в глубину, два километра в ширину, и тогда их можно расширить. Если вот этот квадрат 2 на 2 сделать, но там предусмотрено, прежде чем начать, определение точных координат, абсолютно точные до секунд. (Также) с другой стороны обязательно предусматривается семь дней тишины, то есть, если не будет семи дней тишины, а будут обстрелы, никакого отвода не будет", - заявил Марчук, рассказав о предпосылках начала разведения сил на Донбассе.

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Каждая сторона должна будет уведомить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ документально о точных координатах текущего нахождения и дальнейшего отвода всех сил. Ожидается, что такое сообщение СММ ОБСЕ будет направлено по факту соблюдения семи дней тишины. Наблюдатели ОБСЕ в свою очередь должны проверить, что режим тишины действительно придерживается, а потом должно быть обращение об одновременном отводе сил сторонами. Отвод должен происходить синхронно.

"Например, там где мы сейчас будем (согласовывать) отвод в Станице Луганской, мы предлагаем, чтобы эту зону продлить не на два километра, а чтобы она пошла вдоль реки Северский Донец вплоть до украино-российской границы", - сказал Марчук.

Он пояснил, что в том районе такой отвод может способствовать установлению мира на большой части территории, которая будет освобождена от присутствия военных и техники.

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"Почему мы так настаивали на этом и настаиваем? Потому что это может быть началом отвода по всей линии соприкосновения, а она является линией фронта практически", - заявил Марчук.

Представитель Украины отметил, что сейчас предлагается создание хоть и небольшой, по 2 километра, но все же зоны безопасности, свободной не только от тяжелого вооружения, но и от военных. По его словам, в этой зоне безопасности не должно быть личного состава, бронетранспортеров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперов, а также диверсионно-разведывательных групп.