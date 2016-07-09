Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", ночью - "Станицу Луганскую"

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"В частности, 8 июля в 20:00 террористы в очередной раз из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, открывали огонь по позициям контрольного поста "Марьинка", - сказано в нем.

В результате обстрела осколочное ранение получил один из военнослужащих Госпогранслужбы. Пограничнику оказана первая медицинская помощь. Сейчас он доставлен в медучреждение, угрозы его жизни нет.

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Кроме того, боевики снова вели интенсивный огонь в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская". Обстрел они совершили со стороны горы Князя Игоря около 3 часов ночи сегодня.

"Никто из украинских защитников не пострадал. Огонь в ответ не открывался", - отмечает ГНСУ.