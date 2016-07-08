В ОБСЕ заявили о высокой степени боеготовности обеих сторон конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил во время брифинга.

«Наши наблюдатели фиксировали, что обе стороны применяют те виды вооружения, которые запрещены в этой зоне согласно Минским договоренностям. Например, 29 июня наши наблюдатели видели колонну из трех САУ и 9 танков, которые двигались на севернее подконтрольного так называемой «ЛНР» Чернухино. В воскресенье они видели 6 гаубиц, которые транспортировались южнее подконтрольного Украиной Бахмута», - сказал он.

Хуг подчеркнул, что за неделю наблюдатели зафиксировали наличие 77 видов вооружения, которое должно было быть отведено на другие рубежи.

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"Кроме того, мы продолжаем наблюдать высокую степень боеготовности», - отметил он.

Как уточнил Хуг, были зафиксированы маневры на территории, подконтрольной так называемой «ЛНР», к юго-востоку от Луганска.

В Чернухино, по его словам, наблюдатели фиксировали грузовики военного типа, которые транспортировали ящики с вооружением и двигались на север.

Он подчеркнул, что степень боеготовности вдоль всей линии разграничения "является очевидным".