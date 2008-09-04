Регионалы хотят уволить Огрызко

10:38, 04 сентября 2008
Политика
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Проект постановления - на сайте ВР

В ВР зарегистрирован проект постановления об увольнении с занимаемой должности министра иностранных дел Украины Владимира Огризко. Такая информация размещена на сайте ВР.

Автор инициативы – регионал Василий Киселев.

В карточке законопроекта утверждается: “Передано на рассмотрение руководству (04.09.2008)”. Текст постановления на данный момент на сайте ВР отсутствует.

 

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