Регионалы хотят уволить Огрызко
10:38, 04 сентября 2008Политика
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Проект постановления - на сайте ВР
В ВР зарегистрирован проект постановления об увольнении с занимаемой должности министра иностранных дел Украины Владимира Огризко. Такая информация размещена на сайте ВР.
Автор инициативы – регионал Василий Киселев.
В карточке законопроекта утверждается: “Передано на рассмотрение руководству (04.09.2008)”. Текст постановления на данный момент на сайте ВР отсутствует.
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