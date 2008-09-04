Регионалы хотят уволить Огрызко

В ВР зарегистрирован проект постановления об увольнении с занимаемой должности министра иностранных дел Украины Владимира Огризко. Такая информация размещена на сайте ВР.

Автор инициативы – регионал Василий Киселев.

В карточке законопроекта утверждается: “Передано на рассмотрение руководству (04.09.2008)”. Текст постановления на данный момент на сайте ВР отсутствует.